 ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال ​لبنان​ لعام 2022 - بوابة الشروق
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ياسمينا زيتون تتوج بلقب ملكة جمال ​لبنان​ لعام 2022


نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 11:48 م

فازت ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال ​لبنان​ لعام 2022، من بين 17 مشتركة، وتوجت مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، بحسب روسيا اليوم.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على غياب سهرة انتخاب ​ملكة جمال لبنان​، عاد هذا الحدث الجمالي الثقافي والفني الذي انتظره اللبنانيون لفترة طويلة من جديد، كدليل على تمسكهم بوجود الأمل في لبنان والتقدم بالرغم من المشاكل الاقتصادية والأزمات.

يشار إلى أن حفل ملكة جمال لبنان كان قد غاب بسبب ثورة 17 نوفمبر وفيروس كورونا، وبقيت خلال هذه السنوات ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ تتربع على العرش منذ عام 2018

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