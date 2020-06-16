قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تصمم على تعزيز الشراكة مع الجامعة العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولها، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين الجانبين وصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أنه يجب اعتماد عملة أخرى للحديث عن الأرقام الخاصة بالأسعار، قائلًا إن حجم التجارة مع المنطقة العربية ليس مبهرًا، خاصة مع وجود دول تتاجر مع المنطقة بأرقام أعلى.

ولكنه أشار إلى أن الأرقام المتحققة دليل على السير على الطريق الصحيح، متابعًا: «نضع الأساس للتعاون، وهذا التعاون يشمل المسائل الإقليمية والدولية، نحن نتعاون بشأن القضية الفلسطينية، التي أصبحت في وضع سيئ للغاية؛ بسبب عدم رغبة واشنطن في إحياء أعمال اللجنة الرباعية والعمل مع ممثلي الدول العربية».

ولفت إلى أن موسكو تتناول مع الدول العربية ملفات ليبيا وسوريا والموضوعات الأخرى في المنطقة، مختتمًا: «نقدر الاهتمام المستمر الذي تظهره الجامعة لمعرفة وجهة نظر روسيا، النصيحة التي تقدمها لنا الجامعة ذات قيمة، وعليكم الثقة في أمين عام الجامعة وأنه سيستمر في إرسال الرسائل السليمة لروسيا».