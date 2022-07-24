وزير النفط العراقي: بدأنا خطط زيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بأن بلاده بدأت فعليا خطط رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد.

وقال عبد الجبار، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها اليوم الأحد: "حين نتكلم عن زيادة في كميات إنتاج النفط تقدر بـ3 ملايين و300 ألف برميل يوميا إلى كميات الإنتاج الحالية لتصل إلى 8 ملايين برميل يوميا فإننا نتحدث عن نطاق عمل عملاق يمتد إلى خمس سنوات في برنامج استثماري هو الأضخم عالميا".

وأضاف أن هذا البرنامج يستدعي "مشاركة فاعلة لشركات النفط العالمية لضخ رؤوس أموال ضخمة وخبرات وتكنولوجيا لكبريات الشركات الاستثمارية النفطية إضافة إلى استثمارات وزارة النفط المتأتية من أرباحها المتحققة من جراء مشاركتها الرأسمالية في تطوير الحقول بالتعاون مع الشركات الأجنبية".

وذكر أن وزارة النفط بدأت بالخطوات الفعلية لتحقيق الزيادات المتوقعة من خلال خطة بشقين الأول قيام شركة نفط البصرة المشغل الرئيس لحقل مجنون بزيادة إنتاج الحقل من 200 ألف برميل يوميا حاليا إلى 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام المقبل ومن ثم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف برميل مستقبلا.

وأوضح أن العراق يسعى إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقول الرميلة الذي تديره شركة بترتش بتروليوم، وغربي القرنة الثاني الذي تديره شركة لوك أويل الروسية، والزبير الذي تديره شركة إيني الايطالية، وأرطاوي الذي تديره شركة توتال الفرنسية، مضيفا أن شركة النفط الوطنية ستتولى تنفيذ مشاريع مماثلة لزيادة القدرات الإنتاجية في الحقول التي تديرها بالجهد الوطني ومنها حقل الفيحاء.

وذكر عبد الجبار أن مشاريع زيادة الطاقات الإنتاجية بعضها تمت إحالتها إلى الشركات وبعضها قيد الإحالة لكنها بالمحل ستؤمن للعراق إنتاج 8 ملايين برميل يوميا لتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمي.