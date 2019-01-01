 إيران تحبط هجوما للموساد على موقع حساس في أصفهان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تحبط هجوما للموساد على موقع حساس في أصفهان

د ب أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 7:39 م

اعتقلت إيران شبكة من العملاء المرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، مشيرة إلى أنهم كانوا يحاولون تفجير عبوات ناسفة في "مركز حساس" بمحافظة أصفهان بوسط البلاد، حسبما ذكرت وكالة نور نيوز الرسمية.

وقالت "نور نيوز" إن العبوات زرعت في الموقع الذي لم يتم تحديده وتم إحباط "العملية الإرهابية"، قبل ساعات قليلة من تنفيذها، دون أن تحدد الوكالة الجهة التي حصلت منها على هذه المعلومات.

وأفاد التقرير بأن العملاء المرتبطين بالموساد عبروا إلى إيران من المنطقة الكردية في العراق، وتلقوا تدريبا لعدة لشهور في بلد أفريقي.

وكانت أصفهان، التي تضم مواقع التخصيب النووي الرئيسية الإيرانية ومنشآتها الصاروخية، هدفا لهجمات في الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي العام الماضي، ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم على إسرائيل في حادث وقع في 11 أبريل أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة إلى منشأة نطنز النووية وتسبب في أضرار لعدد من أجهزة الطرد المركزي.

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