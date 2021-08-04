 نتيجة الثانوية العامة.. طارق شوقي: رئيس الوزراء متفاعل معنا وقد تكون له ملاحظة نأخذ بها - بوابة الشروق
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نتيجة الثانوية العامة.. طارق شوقي: رئيس الوزراء متفاعل معنا وقد تكون له ملاحظة نأخذ بها

طارق شوقي
طارق شوقي
أحمد علاء
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 9:55 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لا تزال في طور التصحيح والمراجعة لأكثر من مرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "أنا ووزير التعليم العالي (الدكتور خالد عبد الغفار) نلقي نظرة عليها ونتشاور مع رئيس الوزراء (الدكتور مصطفى مدبولي) ثم نعلنها.. رئيس الوزراء متفاعل معنا في كل الخطوات وقد تكون له ملاحظة نأخذ بها".

وتابع: "إحنا والتعليم العالي جبهة واحدة، وذلك لارتباط مجاميع الثانوية العامة بمراحل التنسيق".

وأوضح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

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