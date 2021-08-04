تضامن الإسكندرية عن الاعتداء على أحد الأطفال من ذوي الهمم: المركز لا يتبعنا

قالت ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، إن رخصة المركز الذي شهد واقعة الاعتداء بالضرب على أحد الأطفال من ذوى الهمم، صادرة عن الغرفة التجارية، وهي رخصة مهنية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء الأحد، أن الغرف التجارية تصدر تصريح مزاولة مهنة وهو أمر قائم بالفعل، وتكون هذه المراكز تحت إشراف الغرف التجارية وليس وزارة التضامن.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن تضع إجراءات مغايرة تماما في الترخيص، وبخاصة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أن الوزارة تضمن قانون الطفل داخل الإدارات التابعة لها، مثل إدارة التأهيل وهي المنوط بها الحضانات الخاصة بذوي الهمم.

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تظهر تعرض أحد الأطفال من ذوى الهمم للضرب وسوء معاملة من قِبل اثنين من العاملين بمركز خاص "لتنمية مهارات الطفل" بالإسكندرية.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مرتكبي الواقعة، وهما أخصائيان نفسيان يعملان بالمركز، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.