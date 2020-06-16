 أسامة الأزهري: يأتي الناس إلى مصر بحثا عن العلم ولو سيرا على الأقدام - بوابة الشروق
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أسامة الأزهري: يأتي الناس إلى مصر بحثا عن العلم ولو سيرا على الأقدام

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 3:38 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 3:38 م

قال الشيخ أسامة الأزهري، إن مصر دولة يسعى إليها الناس من أنحاء العالم للحصول على العلم، حتى ولو سيأتون مَشيًا على الأقدام.

وحول موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر"، أوضح الشيخ أسامة الأزهري، خلال ندوة "الرواية والتاريخ" اليوم الأحد، والتي تم تنظمها في إطار معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب وأدارها الباحث محمد غنيمه، أنه استغرق ١٦ عامًا في كتابة هذا العمل، منهم ١٠ أعوام في تجهيز المادة العلمية.

وأشار الأزهري، إلى أنه مولع وعاشق للأدب منذ صغرة، وسلك مسار قراءة الأدب، بجانب دراسة العلوم الشرعية، التي قدرها له الله -عز وجل-، وقرأ من صنوف الأدب كثير سواء كان الأدب الإغريقي، والمدرسة الرومانسية، والأدب الروسي وصولًا لكتابات الأديب نجيب محفوظ.


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