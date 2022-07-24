اتحاد جدة يعلن تعاقده مع طارق حامد رسميا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

"اهلا بالجامد طارق حامد".. هكذا قدم نادي اتحاد جدة السعودي، لاعبه الجديد طارق حامد نجم خط وسط الزمالك السابق والمنتخب الوطني.

وانتقل طارق إلى اتحاد جدة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك ليبدا رحلة احترافية أولى في مسيرته مع العميد.

وفقد الاتحاد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الأمتار الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع الهلال.

ومع الزمالك الذي انتقل اليه في صيف ٢٠١٤ حقق طارق حامد لقب الدوري مرتين وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري والسوبر الأفريقي كأبرز الألقاب.