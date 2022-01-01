أثار مقطع مصور، الذعر بين الإسرائيليين إذ سجل لحظات ابتلاع حمام سباحة "غير مرخص" شاب إسرائيلي على مرأى من العشرات دون أن يتمكن أحد من مساعدته.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شابا ثلاثينيا كان يسبح بحمام سباحة أثناء حفل بإحدى الفيلات جنوبي تل أبيب حين تسارعت تيارات المياه داخل المسبح ليتم سحبه لحفرة بالقاع ما أدى لغرقه.
وأظهر الفيديو، فيضان قوي للمياه داخل المسبح وسط صيحات العشرات باللغة العبرية، بينما ينجرف أحد السابحين لهوة بقاع المسبح ويقاوم شفط الحفرة له دون جدوى.
وأضافت "الجارديان"، أن ٥ أشخاص آخرين كانوا بنفس المسبح حين تسببت حفرة بالقاع في شفط المياه بعنف إلا أنهم نجو.
وألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على مالكي الفيلا وهما زوجين ستينيين وأفرجت عنهما مع تحديد الإقامة لاحقا، وذلك بتهمة الإهمال إذ أن الزوجين لم يستخرجا تصريحا لحفر مسبح في الفيلا الخاصة بهما.
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