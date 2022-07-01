الكويت تشهد تشكيل الحكومة الـ40 في تاريخها

تشهد دولة الكويت خلال الأيام القليلة القادمة، تشكيل الحكومة رقم 40 منذ بداية مسيرة الحياة السياسية فيها بداية من يناير عام 1962 في عهد الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، وحتى عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وصدر مساء اليوم، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وجاء نص البيان الأميري أنه "وبعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء يكلف الشيخ أحمد نواف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومع عام 1962 وخلال عهد أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكومة الأولى سميت (الحكومة الانتقالية) وشكلت في 17 يناير 1962 وترأسها أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا من بينها ثلاثة أعضاء من المنتخبين في المجلس التأسيسي وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد واستمرت حتى 27 يناير 1963 حين انتهت مهمتها وتشكلت الحكومة الثانية في 28 يناير 1963 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 15 وزيرا واستمرت حتى 5 ديسمبر 1964.

وفي 6 ديسمبر 1964 تشكلت الحكومة الثالثة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة وزراء منتخبين وهي الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ الحكومات الكويتية إذ استمرت حتى 2 يناير 1965 بعد تشكيلها بـ28 يوما لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة نتيجة وجود خطأ في اختيار بعض الوزراء يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور الكويتي.

وتشكلت الحكومة الرابعة في 3 يناير 1965 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 13 وزيرا منهم اثنان بالانتخاب واستمرت في ممارسة عملها حتى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح في نوفمبر من العام نفسه مما استدعى انتهاء عمل الحكومة في 3 ديسمبر 1965.

وفي عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح بعد تولي الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم في الكويت تشكلت الحكومة الخامسة في 4 ديسمبر 1965 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة وانتهى عملها في 3 فبراير 1967 حين قدمت استقالتها دستوريا في 28 يناير 1967 بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتشكلت الحكومة السادسة في 4 فبراير 1967 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 14 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة واستمرت في أداء عملها حتى 1 فبراير 1971 بعدما تقدمت في 26 يناير 1971 باستقالتها طبقا للدستور تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

واتسمت الحكومة السابعة أيضا بالاستقرار في العمل واستكمال المدة القانونية المحددة بأربع سنوات إذ تشكلت في 2 فبراير 1971 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى 8 فبراير 1975 بعدما قدمت في 1 فبراير من العام نفسه استقالتها بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 9 فبراير 1975 تشكلت الحكومة الثامنة برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 5 سبتمبر 1976 حيث صدر مرسوم أميري في أغسطس من العام نفسه بحل مجلس الأمة حلا غير دستوري نتيجة تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة.

وتشكلت الحكومة التاسعة خلال فترة حل مجلس الأمة في 6 سبتمبر 1976 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 18 وزيرا لكن بسبب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح في 31 ديسمبر 1977 وتولي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح مقاليد الحكم في الكويت وانتهى عمل هذه الحكومة في 15 فبراير 1978 بعد أن قدمت استقالتها في 22 يناير 1978.

وبدأت الحكومة الكويتية العاشرة مهام أعمالها في 16 فبراير 1978 برئاسة ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 18 وزيرا واستمرت حتى 3 مارس 1981 حيث استقالت الحكومة دستوريا في 24 فبراير 1981 بعد عودة الحياة النيابية للكويت بإعلان إجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

أما الحكومة الـ 11 فتشكلت في 4 مارس 1981 برئاسة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت حتى 2 مارس 1985 حين قدمت استقالتها في 23 فبراير 1985 تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.

وشكلت الحكومة رقم 12 في 3 مارس 1985 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة ولم يستمر عمرها سوى 16 شهرا إذ استقالت في 11 يوليو 1986 عقب حل مجلس الأمة في ذلك العام.

وفي 12 يوليو 1986 تشكلت الحكومة 13 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 21 وزيرا حيث استحدثت 5 وزارات جديدة واستمرت في عملها حتى 19 يونيو 1990 حين تقدمت باستقالتها بعد انتهاء انتخابات المجلس الوطني وإعلان تشكيل المجلس الجديد وتشكلت الحكومة الرابعة عشرة في 20 يونيو 1990 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 22 وزيرا.

ومع تعرض الكويت لمحنة الغزو العراقي في الثاني من أغسطس من العام نفسه فقد استمرت هذه الحكومة في القيام بأعمالها من مدينة الطائف السعودية حتى تحرير الكويت حيث تقدمت الحكومة باستقالتها في 19 أبريل 1991 تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار.

وبعد التحرير شكلت الحكومة 15 (الحكومة الأولى بعد التحرير) أو كما يطلق عليها حكومة إعادة البناء والتعمير في 20 أبريل 1991 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 20 وزيرا واستمرت في أداء عملها حتى 16 أكتوبر 1992 عندما تقدمت باستقالتها تمهيدا لعودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية ممثلة بانتخابات مجلس الأمة الجديد.

وتشكلت الحكومة 16 في 17 أكتوبر 1992 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم ستة من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 14 أكتوبر 1996 بعد انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.

وفي 15 أكتوبر عام 1996 تشكلت الحكومة السابعة عشرة برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها في 21 مارس 1998 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر تقديم ثلاثة من النواب استجوابا لوزير الإعلام الكويتي آنذاك الشيخ سعود ناصر الصباح ومن ثم التقدم بطلب طرح الثقة.

وتشكلت الحكومة الثامنة عشرة في 22 مارس 1998 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا بينهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 4 يوليو 1999 بعد صدور المرسوم الأميري رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة.

في 13 يوليو 1999 تشكلت الحكومة 19 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة الكويتي وتقدمت باستقالتها في 29 يناير 2001 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة بعد تقدم أحد النواب بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور سعد الهاشل.

وتشكلت الحكومة العشرون في 14 فبراير 2001 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لكنه لم يتمكن لظروفه الصحية التي استدعت سفره إلى الخارج من تشكيل الحكومة فتولى هذه المهمة للمرة الأولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي اختار 15 وزيرا منهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة واستمرت هذه الحكومة في أداء أعمالها حتى 13 يوليو 2003 بعدما تقدمت باستقالتها في 6 يوليو 2003 نتيجة استكمال مجلس الأمة مدته الدستورية وتمهيدا لانتخابات المجلس الجديد.

وفي 14 يوليو 2003 تشكلت الحكومة 21 برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تولى رئاستها بسبب مرض الشيخ سعد العبدالله الصباح ما استدعى للمرة الأولى الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا بينهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت في أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006 إذ تقدمت باستقالتها في 30 يناير من العام نفسه إثر وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

وفي عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشكلت الحكومة 22 في 9 فبراير 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وانتهت أعمالها في 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة.

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تشكلت الحكومة 23 في 10 يوليو 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وقدمت استقالتها في 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي أفضى الى طلب طرح الثقة.

وفي 25 مارس 2007 تشكلت الحكومة 24 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 19 مايو 2008 بعد حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون في 28 مايو 2008 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة لكنها تقدمت في 25 نوفمبر 2008 باستقالتها بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل أمير الكويت الاستقالة واستمرت الحكومة في تصريف أعمالها حتى 11 يناير 2009.

وفي 12 يناير 2009 تشكلت الحكومة 26 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها 16 مارس 2009 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة الذي تم على إثره حل المجلس واستمرت في تصريف العاجل من الأمور حتى 28 مايو 2009.

وتشكلت الحكومة 27 في 29 مايو 2009 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها وقبلت في 31 مارس 2011 بعد تزايد الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء الكويتي من أعضاء مجلس الأمة واستمرت في تصريف العاجل من الأمور حتى 7 مايو 2011.

وفي 8 مايو 2011 تشكلت الحكومة 28 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 28 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ومن ثم حل مجلس الأمة.

وتشكلت الحكومة 29 في 13 ديسمبر 2011 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وهي الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذي لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والإشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت أعمالها في 13 فبراير 2012.

وفي 14 فبراير 2012 تشكلت الحكومة 30 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وعلى عكس الحكومات السابقة فقد انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية الكويتية قضى بإبطال عملية الانتخابات البرلمانية وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة مجلس الأمة المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى إلى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها في 18 يوليو 2012.

وتشكلت الحكومة 31 في 19 يوليو 2012 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 13 وزيرا وانتهت أعمالها في 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.

وفي 11 ديسمبر 2012 تشكلت الحكومة 32 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا إذ صدر في 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان عملية الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية في 27 يوليو 3013 ثم تقدمت الحكومة باستقالتها في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات.

وتشكلت الحكومة 33 في 4 أغسطس 2013 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 28 نوفمبر 2016.

وفي 10 ديسمبر 2016 تشكلت الحكومة 34 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت الحكومة باستقالتها في 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة استجوابات لعدد من الوزراء.

وتشكلت الحكومة 35 في 11 ديسمبر 2017 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها في 14 نوفمبر 2019 بعد استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان عقب استجوابها وبعد تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إثر استجواب مقدم أحد النواب.

وفي 17 ديسمبر عام 2019 تشكلت الحكومة 36 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى وضمت 15 وزيرا اثنان منهم من نواب مجلس الأمة وشهدت دخول ثلاث نساء إلى التشكيلة الحكومية.

وفي عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تشكلت الحكومة 37 في 14 ديسمبر عام 2020 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم 10 وزراء جدد فيما قبلت استقالتها في 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة 38 في الثاني من مارس عام 2021 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا فيما قبل أمير الكويت استقالتها في 18 نوفمبر الماضي على أن تستمر بتصريف الموضوعات العاجلة.

وفي 28 ديسمبر 2021 صدر أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة 39 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا فيما قبلت استقالتها في 10 مارس 2022 وصدور أمر أميري يقضي بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.