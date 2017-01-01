محافظ السويس يقرر تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والخاص

قرر محافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم الأحد، النزول بدرجات القبول للصف الأول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة لتصبح درجة القبول 225 درجة بدلا من 240 درجة للصف الأول بالثانوي العام و205 درجات بدلا من 225 درجة للصف الأول بالثانوي الخاص؛ وذلك لإتاحة فرصة القبول للناجحين بالمدارس الأعدادية التقدم للقبول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بكل من الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظ وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.