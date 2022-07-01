خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الأحد 24 يوليه 2022
11:00 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
سد النهضة.. المبعوث الأمريكي مايك هامر يصل القاهرة في مستهل جولته الأفريقية
الأمين المساعد للجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا
وزيرة البيئة: شركة دولية تبحث السبب الحقيقي وراء نحر شواطئ الساحل الشمالي
بسام راضي: الرئيس السيسي أكد أن مصر ستساعد بأي شيء لأي دولة في العالم
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
لجنة 6 يناير تسعى لفهم حقيقة نصوص الخدمة السرية الأمريكية المفقودة أو المدمرة
الكويت تشهد تشكيل الحكومة الـ40 في تاريخها
بريطانيا: اندلاع حريق كبير بمنطقة خلابة في إنجلترا
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
سواريش : سنواصل المنافسة على الدوري رغم الظروف الصعبة
عبدالحفيظ يكشف سبب رفضه الممر الشرفي للزمالك.. ويتحدث عن مرتضى منصور
حرس الحدود يستعد للدوري الجديد بمباريات ودية
رأي
فن
الجونة تستقبل 30 مبدعا في أسبوع الجونة للصورة
ديانا حداد تكشف عن ألبومها الجديد بعد غياب 8 سنوات: مختلف عن المعتاد
أصالة بعد طرح أغاني ألبومها الجدي «شايفة فيك»: أغلى ماعندي صار بين أيديكم
الأمير أباظة: الصحة تتكفل بعلاج المخرج علي عبد الخالق
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مصدر بالتموين: تراجع أسعار القمح عالميا لا يعني استقرار وانتظام سلاسل الإمداد
الاستثمار الأوروبي يؤكد اتفاقه التام مع أولويات رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27
بعد طرح طبق البيض بـ62 و64 جنيها.. مسؤول بالزراعة: نرفع الأعباء عن المواطنين
حوادث وقضايا
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة في الترعة بالمنشاة بسوهاج
التحفظ على 18 شريط مواد مخدرة بحوزة راكبين في مطار برج العرب
بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تشعل النيران بجس