سد النهضة.. المبعوث الأمريكي مايك هامر يصل القاهرة في مستهل جولته الأفريقية

الأمين المساعد للجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

بسام راضي: الرئيس السيسي أكد أن مصر ستساعد بأي شيء لأي دولة في العالم