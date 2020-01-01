ميرور تكشف طلب مانشستر يونايتد من رونالدو للموافقة على رحيله

كشفت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدت موافقتها على رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستمر أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد، في ظل غياب اللاعب عن التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد 2022-2023.

وتشير التقارير العالمية إلى رفض رونالدو الانضمام لتدريبات اليونايتد لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مسئولي مانشستر يونايتد، وافقوا على السماح لرحيل رونالدو، ولكن بشرط تمديدة عقده لعام آخر، ثم يرحل لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وارتبط رونالدو 37 عامًا بالعديد من الأندية، مثل، بايرن ميونخ، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وكذلك أتلتيكو مدريد، ولكن خرجت عدد كبير من الأندية السالف ذكرها لتؤكد استبعادها فكرة ضم نجم ريال مدريد السابق.

وأنهى مانشستر يونايتد جولته التمهيدية للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا بالتعادل 2-2 مع أستون فيلا مساء السبت.