 أبو الغيط: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق - بوابة الشروق
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أبو الغيط: تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

كتبت- ماجي درويش
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 1:49 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 1:49 م
أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن القلق حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء الي السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمراً مقلقاً، وحث السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.

وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسئولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار الي ليبيا.

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