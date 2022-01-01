قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن قمة روسيا وإفريقيا من المقرر أن تنعقد منتصف العام المقبل، ذاكرا أن اللجنة المنظمة للحدث تعمل بشكل كبير مع الشركاء في الدول الإفريقية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الأحد، أنه يجري في الوقت الراهن جولة إفريقية، سوف يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ويتحدث عن تنظيم القمة، متابعًا: «سنحدد الأطر الرئيسية لتنظيمها بشكل ناجح».



وأعلن عن بلورة جدول أعمال القمة في القريب العاجل، مضيفًا: «من المقرر أن تشمل الطاقة والثروات الطبيعية والأمن الإقليمي ومجال التعليم والثقافة، ونكمل الجدول قريبا بمشاركة الأصدقاء في إفريقيا».



وعن تخوف الولايات المتحدة والقلق الذي يبدونه بسبب زيادة العلاقات بين إفريقيا وروسيا، عقّب: «العلاقات تاريخية بين الجانبين وتمتد إلى العديد من السنوات، وساعدنا الدول الإفريقية في الحصول على استقلالها».



وتابع: «ما يثير قلق واشنطن أنهم ينصبون أنفسهم زعماء للعالم ويريدون التحكم في علاقات الدول وبعضها، فليشغلوا أنفسهم بأمور أخرى، هي تصريحات نسمعها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخاصة تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي انتقدت صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين».