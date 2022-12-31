محافظ أسيوط: توريد 170 ألفا و10 أطنان قمح محلي للشون والصوامع ومراكز التجميع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توريد 170 ألفا و10 أطنان قمح محلي للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وأوضح المحافظ، خلال بيان إعلامي، أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، مشيرا إلى تقديمه سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد للمواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات، مؤكدا تشكيل لجان لحصر كميات القمح التي تم توريدها حتى اليوم والمساحة المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميداني على أرض الواقع.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة للممتنعين عن توريد محصول القمح، بالإضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

وأكد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، توريد 170 ألفا و10 أطنان و880 كيلو جراما قمح محلي حتى اليوم تضمنت توريد 80575 طنا و472 كجم بشون البنك الزراعي المصري و31480 طنا و898 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 47863 طنا و320 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طنا و500 كيلوجرام لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طنا و690 كجم انتاج التقاوي / إرشاد (إكثار).

وأشار إلى استمرار تحفيز الموردين بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردبا من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جراما من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة، حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31/12/2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.