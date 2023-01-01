وفاة شخص وإصابة آخرين إثر عاصفة قوية في سويسرا

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لقي شخص حتفه إثر هبوب عاصفة قوية اليوم الاثنين على بلدة صغيرة بغرب سويسرا.

وذكرت الشرطة في إقليم نيو شاتل أن عدة أشخاص أصيبوا جراء العاصفة التي هبت على منطقة لاشو دو فون، دون الكشف عن اعداد المصابين.

وتوفي الضحية إثر سقوط رافعة بناء على سيارة مما ادى إلى اشتعالها.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية السويسرية أن العاصفة صاحبتها رياح بسرعة 217 كيلومترا في الساعة، بحسب قياسات أجريت في مطار لاشو دو فون صباح اليوم.

وتسببت العاصفة أيضا في أضرار جسيمة بالممتلكات في البلدة التي تقع قرب الحدود الفرنسية.

وأشارت وكالة "كيستون إس دي إيه" للأنباء إلى أن العاصفة دمرت عددا من السيارات وأتلفت اسطح منازل واقتلعت أشجارا.

وتوقفت الحركة على خطوط السكك الحديدية في المنطقة جراء سقوط اشجار وأعمدة كهرباء على القضبان.