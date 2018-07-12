بولندا تعلن زوال خطر حريق في منشأة للنفايات الكيمائية

أعلنت وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا للسكان زوال الخطر عقب حريق كبير شب في منشأة للنفايات الكيمائية غربي البلاد.



وذكرت وكالة أنباء "باب" البولندية أن الوزيرة أعلنت عبر التليفزيون أن "الهواء آمن والبيئة آمنة".



ولكن بدأ نفاش يدور في بولندا حول السبب في عدم التخلص بالوسائل السليمة منذ فترة طويلة من قرابة خمسة أطنان من الكيماويات الخطرة.



كان حريق قد شب أمس الأول السبت في المنشأة التي تحتوي على النفايات الكيمائية بالقرب من بلدة زيلونا جورا بمقاطعة لوبسكي - على بعد نحو 40 كيلو مترا من الحدود مع ألمانيا.



وأعلنت فرقة الإطفاء إخماد الحريق أمس الأحد.ولا يزال مكتب النائب العام الإقليمي يصنف مسرح الحريق على أنه خطير اليوم، وهو ما يعني عدم تمكن المحققين من دخول الموقع حتى الآن.



وطبقا للسلطات، فإن الحريق شب في مواد هيدروكربونية ومنتجات بترولية.



وذكرت وكالة "باب" أن هيئة البيئة في مقاطعة لوبسكي كانت وجدت مرارا مخالفات في منشأة التخزين التي تم صدور موافقة بشأنها في 2012.



ورغم الغرامات التي يجري توقيعها على الجهة القائمة على تشغيلها، لم يتم التخلص من المواد الخطرة. ولم يتم إعطاء أي معلومات عن منشأها.



وأثيرت المسألة أثناء الحملة الانتخابية البولندية الحالية، حيث يلقي كل من معسكر الحكومة والمعارضة الحالية باللوم على بعضهما البعض في كم النفايات السامة الذي سمح بدخوله إلى بولندا من البلدان الأجنبية.