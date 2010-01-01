موجة حارة جديدة ترفع درجات الحرارة في إيطاليا

تعاني إيطاليا من موجة شديدة الحرارة لا تزال تضرب العديد من مناطق البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، تسببت منطقة ضغط جوي مرتفع أطلق عليها خبراء الأرصاد اسم "شارون" في زيادة درجات الحرارة في العديد من المناطق، واستمرت اليوم الاثنين درجات الحرارة المرتفعة.

وكانت منطقة وسط وجنوب إيطاليا هي الأكثر تضررا من الموجة الحارة، إلا أن درجات الحرارة كانت أقل في الشمال، وتعرضت هذه المنطقة لعواصف قوية خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي العاصمة روما، بلغت درجات الحرارة 39 درجة مئوية اليوم الاثنين، بينما تم تسجيل 36 درجة في فلورنسا وبولونيا.

وكانت درجات الحرارة أعلى في مناطق بوليا وكالابريا، وكذلك سردينيا وصقلية في جنوب إيطاليا.

ووفقا لخدمة الأرصاد التابعة للقوات الجوية، تم تسجيل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في منتصف النهار، وكانت منطقة جنوب سردينيا وشرق صقلية هي الأكثر حرارة.

ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة غدا الثلاثاء وأن يحدث الانخفاض في درجات الحرارة في منتصف الأسبوع.