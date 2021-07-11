دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الدول الإسلامية، إلى اتخاذ موقف موحد لمنع تكرار جرائم تدنيس القرآن.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، رفع كنعاني القرآن، وقال: «إهانة المقدسات والكتب السماوية أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق المسلمين ولا يمكن لأي دولة أن تتجاوز على اعتقادات ومقدسات الفئات الأخرى تحت عنوان الحرية».

وأضاف: «شهدنا مواقف جيدة من الدول الإسلامية جراء حرق القرآن، لكننا بحاجة إلى موقف موحد من الدول الإسلامية لمنع تكرار التجاوز على القرآن، وندع لاتخاذ موقف موحد».

المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يرفع #المصحف_الشريف في بداية مؤتمره الصحفي الأسبوعي

كنعاني: ندين بشدة هتك حرمة القرآن في قلب أوروبا مدعية الحضارة#القرآن_الكريم#القرآن_الكريم_خط_احمر#ايران pic.twitter.com/ADpn1g8mUI — قناة العالم الفضائية-فيديو (@v_alalamnews) July 24, 2023

وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قد دعا السويد لتسليمهم مدنسي القرآن الكريم لمحاكمتهم، مؤكدا ضرورة تسليط أشد العقاب على أي شخص يدنس المصحف.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله إن من يرتكبون جريمة تدنيس القرآن يجب أن يواجهون أقسى عقوبة، مطالبا السويد بتسليمهم لمحاكمتهم في إيران والدول الإسلامية.

وأضاف أن جميع علماء المسلمين يتفقون على أن من يدنس القرآن يستحق أقسى عقوبة، ومن واجب الحكومة السويدية تسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.