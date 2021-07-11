بوتين يقر قانون رفع سقف سن العسكريين الاحتياط 5 سنوات لمن تقل رتبهم عن الضباط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون رفع سقف أعمار العسكريين الاحتياط خمس سنوات، لمن تقل رتبهم عن الضباط.

ويرفع القانون سن الجنود والبحارة والرقباء وضباط الصف الاحتياط من الفئة الأولى من 35 إلى 40 عاما، والعسكريين من الفئة الثانية من 45 إلى 50 عاما، والعسكريين من الفئة الثالثة من 50 إلى 55 عاما، وفق وكالة تاس الروسية.

وبالنسبة لكبار الضباط، سيكون الحد الأقصى للبقاء في احتياطي التعبئة حتى 65 عاما، وبالنسبة لصغار الضباط 60 عاما، وبالنسبة للرتب الأخرى 55 عاما، أما بالنسبة للقيادات فيبلغ الحد الأقصى 70 عاما.

وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، في الوقت الذي سيتم فيه توفير فترة انتقالية حتى 1 يناير 2028، بحيث يتم تحويل المواطنين الموجودين في الاحتياط إلى التقاعد على مراحل.

وسيبقى أولئك الذين يبلغون 50 عاما في 2024 في الاحتياطي حتى سن 51 عاما، ومن يبلغون سن الخمسين في عام 2025 حتى 52 عاما، وهكذا.

واعتبارا من 1 يناير 2028، سيبقى جميع المواطنين ذوي الرتب العسكرية ما دون الضباط من العسكريين والرقباء والملاحظين وضباط الصف ورجال البحرية في الاحتياط حتى 55 عاما.

كما ينص القانون على أن بإمكان المواطنين الروس، أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط، إبرام عقود للمشاركة في عمليات خارج البلاد. ويسمح القانون للأجانب بالدخول في عقد للخدمة بالاحتياط، بشرط ألا يكون أداء واجباتهم الرسمية مرتبطا بأسرار الدولة.