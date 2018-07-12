آلاف اليمنيين يحتجون في صنعاء على تدنيس القرآن

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احتشد آلاف اليمنيين، اليوم الإثنين، في العاصمة صنعاء للاحتجاج على تدنيس القرآن في الدول الأوروبية.

ونظم المتمردون الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، الاحتجاج ضد، "جريمة حرق القرآن الكريم".

وأذاعت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، بثا مباشرا يظهر فيه آلاف الأشخاص يسيرون في شوارع صنعاء.

وطالب الاحتجاج "الدول الإسلامية بعقد قمة طارئة" والاتفاق على إجراءات جماعية ضد الحكومات التي تدنس القرآن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الإثنين، عن مغادرة طاقم السفارة الدنماركية العراق.

وقال الصحاف في بيان صحفي مقتضب إن "الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضيّ العراقية منذ يومين".

وأدانت الخارجية العراقية اليوم "تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في كوبنهاجن.

وقالت إن هذه الأفعال "الممنهجة" تتسبب في انتشار التطرف والكراهية.