رئيس الحكومة العراقية يكشف عن مشاريع واعدة بين بغداد وعمّان والقاهرة

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، بأن هناك مشاريع ومقترحات واعدة قيد الدراسة ستعود بالنفع على كل من العراق والأردن ومصر.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، في ختام مباحثات رسمية في العاصمة العراقية بغداد "وجهنا الأجهزة المختصة في العراق والأردن بتقديم التسهيلات للتجارة بين البلدين، وأن الأردن ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي ونطمح لتوسعة التعاون".

وأضاف: "أن اللقاءات الثنائية كانت إيجابية والحكومة العراقية وتؤكد على سياسة التوازن في المنطقة والعراق يؤكد على رفع مستوى التواصل بالمنطقة".

وتابع السوداني: "ندعم القطاع الخاص العراقي والأردني، وأكدنا خلال الاجتماعات على مشاريع محورية بينها المدينة الصناعية، وزيادة الرحلات الجوية بين العراق والأردن، وأن المدن الاقتصادية والصناعية بين البلدين مكملة لمشروع طريق التنمية".

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الحكومة العراقية إن "التجاوز الواضح في حرق القرآن الكريم لا يمثل أي قيمة إلى حرية التعبير وندعو الدول العربية والإسلامية لموقف حازم تجاه الأفعال التي تسيء لمشاعر المسلمين".

وأدان العراق تكرار إحراق القرآن، وعلمه أمام سفاراته في الدنمارك والسويد.

وأمر رئيس الوزراء العراقي، يوم الخميس الماضي، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق.