سائح إسرائيلي يطعن أردنيا على أحد شواطئ العقبة

أفاد مصدر أمني أردني، بأن مواطنا تعرض للطعن، اليوم الاثنين، على أحد شواطئ العقبة من قبل سائح يحمل الجنسية الإسرائيلية.



وقال المصدر، إن المواطن الذي تعرض للطعن نُقل إلى المستشفى ووصفت حالته الصحية بمتوسطة الخطورة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الطعن، حسبما ذكرت وكالة «عمون».



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا الأردن، المجتمع الدولي لـ «التحرك الفوري» لوقف الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، نقلته قناة "المملكة" الرسمية، على وقع عملية عسكرية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.



وأدانت الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد.