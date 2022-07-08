تقرير يتوقع وصول تكلفة الدين العام الإيطالي إلى 100 مليار يورو بحلول 2026

توقع تقرير صادر عن مؤسسة سكوب ريتنجس للتصنيف الائتماني ارتفاع تكلفة الدين العام لإيطاليا بمقدار الثلث تقريبا خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي توقفت فيه جهود كبح نمو الدين العام.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المؤسسة المنتظر نشره رسميا غدا القول إن تكاليف خدمة الدين العام لإيطاليا يمكن أن تصل خلال العام الحالي إلى نحو 75 مليار يورو (83.2 مليار دولار)، مقابل 57.3 مليار يورو في 2020.



وذكرت المؤسسة أن تكلفة الدين العام لإيطاليا قد تتراوح ما بين 90 إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2026.



وتشير تقديرات المحللين ألفيس لينكه يونسوس وجوليا برانز وألسندرا بولي في مؤسسة سكوب إلى استقرار معدل الدين العام لإيطاليا في حدود 140% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.



وفي السيناريو الأسوأ يمكن وصول معدل الدين العام إلى 150%، لتسجل إيطاليا أعلى معدل للدين العام في منطقة اليورو التي تضم 20 من دول الاتحاد الأوروبي.



ويأتي تقرير سكوب بعد إبقاء المؤسسة على تصنيفها الائتماني لإيطاليا عند مستوى أعلى من مستوى عالي المخاطر بثلاث درجات، وهو أعلى تصنيف للدين الإيطالي بين مؤسسات التصنيف الرئيسية الأخرى.



في الوقت نفسه مازالت إيطاليا عرضة لخفض تصنيفها الائتماني من جانب مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس.