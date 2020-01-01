تخصيص أرض لتجميع وصيانة مضخات المياه في السخنة باستثمارات 5 ملايين دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية، لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه، بمشروع "إندستريا السخنة" بالمنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.

وقع العقد من الجانبين المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وأليستر فليت المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما، بحضور المهندس أشرف صالح مدير عام توريشيما الشرق الأوسط، ورالف فان نكيرك مدير العمليات لشركة توريشيما سيرفيس سوليوشنز مصر، وحسن حسين والمهندس عادل صالح رؤساء وكالة توريشيما التجارية في مصر.

يستهدف التعاون استثمار شركة توريشيما نحو 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلي، وهذه الاستثمارات قابلة للزيادة في خلال 5 سنوات.

وأعرب المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بالمشروع الذي يؤكد ‏أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، لا سيما في صناعة المواتير، لافتا إلى أن السويدي للتنمية الصناعية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي داعم أساسي لاستقطاب الاستثمارات اليابانية، وتمتلك الشركة حاليا محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضي تصل لنحو 27 مليون متر مربع، موزعة على عدد من المناطق والمشروعات مثل السخنة، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، والسادات لتمتد لبعض الدول الإفريقية.

وأشار القماح، إلى أن هذا التوقيع يأتي اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية المتمثلة في زيادة الصادرات وإعادة التصنيع ويعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التي تساهم في الدفع بالاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.

فيما أكد أليستر فليت، المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما اليابان، أن الشركة تقدر إتاحة الفرصة لها لتأسيس مركز خدمات وتصنيع في مصر، كما تتطلع إلى الشراكة مع الملاك الرئيسيين في مجالات المياه ومياه الصرف والري والطاقة لتحسين وضمان استمرار عمل المضخات العملاقة العاملة دون أعطال وضمان امتلاك مصر للمضخات ذات الكفاءة في المنطقة، مشيرا إلى أن توريشيما كأحد الشركات اليابانية يمكنها أيضا جلب التكنولوجيا والجودة والإنتاجية إلى مركز الخدمة الجديد من خلال تدريب الفريق المصري على قيم وتقاليد الشركة، وسيكون مركز الخدمة المصري موقعًا استراتيجيا رئيسيا في شبكة خدمات الشركة عالميا، ما يجعل جودة توريشيما أقرب إلى عملائها.

فيما قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التعاون مع الجانب الياباني من شأنه تعزيز الشراكة بين الجانبين واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة داخل المنطقة الاقتصادية، مضيفا أن المنطقة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية وتشجيع ودعم مطوريها الصناعيين بالسخنة لتواجد استثمارات يابانية داخل مناطقها الصناعية، لافتا إلى العلاقات التجارية بين مصر واليابان، التي تؤهل تواجد الاستثمارات اليابانية بقوة داخل مصر والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز الذي يسهل النفاذ للمنتجات اليابانية للأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأشار جمال الدين إلى الجولة الترويجية في اليابان فبراير الماضي ولقاء ممثلي شركة توريشيما لبحث رؤية الشركة في إنشاء المركز والانطلاق للأسواق الخارجية من مصر، والتي نجح المطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية في استقطابه الشركة للعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وتعتزم مجموعة توريشيما اليابانية من خلال إنشاء مركز الخدمات بالعين السخنة، إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمحركات المملوكة للدولة المصرية والتي خرجت من الخدمة من سنوات، وهذه الخطوة الاستباقية تعد نوعا من ترشيد الإنفاق الخارجي والاعتماد على الكوادر المصرية وإعادة استخدام المعدات التي كانت تعتبر فاقدا كليا في الصناعات المتعددة، وسيكون المركز الأكبر في المنطقة بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وزيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية.