احتجاز ضابط أوكراني بتهمة تلقيه رشوة خلال الحرب

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احتجز المحققون الأوكرانيون، اليوم الإثنين، الرئيس السابق لمكتب الاحتياط العسكري في منطقة أوديسا وذلك على خلفية تهم بالفساد.

وقالت السلطات الأوكرانية في تقرير لها، اليوم الإثنين، إنه تردد أن الرجل قام بإعفاء رجال من الخدمة العسكرية مقابل تلقيه رشى.

كما تردد أن الضابط حصل على عقارات تقدر قيمتها بالملايين في إسبانيا خلال زمن الحرب، وهو يواجه في حال إدانته عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وبحسب مذكرة من المكتب الرئاسي في يونيو الماضي، تلقى القائد العام فاليري زالوجني تعليمات "فورية" بإقالة الرجل "الذي تتحدث عنه البلاد بأسرها".

وقالت صحيفة أوكراينسكا برافدا الإلكترونية، إنه تردد أيضا أن عائلة الرجل اشترت عقارات بأكثر من 3 ملايين يورو (3.32 مليون دولار) على الساحل الإسباني وسيارات فاخرة.