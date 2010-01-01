إسرائيل: الشرطة تستخدم مدافع المياه لتفريق متظاهرين يحاولون إغلاق الطريق للكنيست

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنسيت احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن متظاهرين "حاصروا" الكنيست وحاولوا إغلاق كافة مداخله لمنع الأعضاء من الدخول لبدء مداولات القراءتين الثانية والثالثة بشأن مشروع قانون التعديلات القضائية.

وأضافت الشهود أن الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقا أمنية في المكان، ورافقت أعضاء الكنيست وأمنت دخولهم إلى القاعات.

وفي وقت سابق، ذكر موقع (واي نت) أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعدما محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع القانون.

وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.

ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.