إيران تغلق مقرا للتجارة بالتجزئة عبر الانترنت بسبب اشتراطات غطاء الرأس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت السلطات الإيرانية مقرا لأكبر متجر للبيع بالتجزئة عبر الانترنت في البلاد بسبب إهمال اشتراطات غطاء الرأس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية يوم الأحد.

وذكرت صحيفة "شرق" المحلية يوم الأحد أن مبنى متجر "ديجي كالا" للبيع بالتجزئة عبر الانترنت في العاصمة طهران قد أغلق. وفي وقت سابق، ظهرت مجموعة صور للموظفين والتي تضمنت بعض النساء لا يرتدين غطاء الرأس المفروض.

ولا يزال من الممكن القيام بطلبات عبر الانترنت من المتجر.

يشار إلى أن العديد من النساء تجاهلن بشكل واضح ولأشهر الزي الاسلامي الاجباري في إيران.

وردا على ذلك، أعتلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر إعادة الشرطة الدينية، والتي كانت قد اختفت بعد الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي في المدن الكبرى ، لفرض اشتراطات غطاء الرأس.

وتجوب دوريات الشرطة البلاد بهدف كبح المنتهكين. كما ينص مشروع قانون على فرض عقوبات أشد على مخالفة قواعد الزي.

وكان سبب اندلاع الاحتجاجات الحاشدة في خريف 2022 ضد القيادة السياسية والدينية في البلاد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني، التي توفيت في حجز الشرطة بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد الزي الصارمة للجمهورية الإيرانية.