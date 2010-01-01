تعرض 12 وزارة حكومية في النرويج لهجوم إلكتروني مجهول المصدر

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم، عن هجوم إلكتروني استهدف 12 وزارة، في عملية لم يتم تحديد مصادرها بعد.

وقال إيريك هوب مدير الوكالة الحكومية المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في بيان صحفي: "اكتشفنا ثغرة أمنية غير معروفة سابقا في برنامج أحد موردينا"، لافتا إلى أن تلك الثغرة تم استغلالها من قبل جهة غير معروفة.

وأوضح هوب أنه من المبكر معرفة من يقف وراء الهجوم أو تحديد حجمه، غير أن الشرطة فتحت تحقيقا حول الحادث.

ووفق مدير الوكالة الحكومية، فقد تمكنت السلطات من إصلاح الثغرة الأمنية لكن لا يزال موظفو الوزارات الـ12 غير قادرين على قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بعملهم على هواتفهم المحمولة أو الأجهزة اللوحية.

جدير بالذكر أنه في العامين 2020 و2021، استهدف البرلمان النرويجي بهجمات إلكترونية، نسب أحدها على الأقل رسميا إلى مجموعة قراصنة خارجيين.