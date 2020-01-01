مجلس الأمن الروسي: على الجيش الروسي اختيار أهداف غير عادية لهجماته

كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأثنين، أن الجيش الروسي بحاجة إلى اختيار أهداف غير عادية لضرباته، حيث سيكون التأثير كبيرا.

وقال ميدفيديف، على قناته على تطبيق التواصل "تليجرام": "نحتاج إلى اختيار أهداف غير قياسية "غير عادية" لضرباتنا، ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة وقواعد النفط. هناك أماكن أخرى لا ينتظروننا فيها بعد، حيث سيكون التأثير كبيرا للغاية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واعتبر ميدفيديف أن أوكرانيا غير قادرة على تحقيق النجاح خلال الهجوم المضاد، وبالتالي فإن الضربات على أهداف مدنية مقبولة للقوات الأوكرانية.

وأضاف: "فشل عدونا في تحقيق النجاح في إطار الهجوم المضاد، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى انتصارات المعلومات. وليكن مبالغ فيها وغير عقلانية. لذلك، فإن الضربات على الأهداف المدنية وتجنيد السكان مقبولة لديهم".

وتحتدم جبهات القتال في الآونة الأخيرة بعدما بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير من العام الماضي، لا سيما بعدما مدت الولايات المتحدة أوكرانيا بالقنابل العنقودية المثيرة للجدل.