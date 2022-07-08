بوتين يحظر عمليات تغيير الجنس في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا مثيرا للجدل يحظر "تغيير الجنس".



ولم يعد بإمكان الأشخاص الذين لديهم هوية جنسية مختلفة الخضوع لعملية جراحية أو تناول هرمونات توصف لهم.



وقال أطباء إن القانون الجديد سيحرم المواطنين من الحصول على المساعدة الطبية.



ويشكو نشطاء حقوق الإنسان من انتهاك حق تقرير المصير. ويخشى الأشخاص المتضررون الذين يتحدثون عن تغيير الجنس من التعرض لمزيد من الإقصاء والزيادة في كراهيتهم والهجمات العنيفة.

كان البرلمان الروسي قد وافق بالإجماع يوم 14 يوليو الجاري على القانون الذي يحظر عمليات تغيير الجنس.



وينص القانون على أن الأفراد في روسيا ممن لم تتحدد هوياتهم الجنسية عند الميلاد، لم يعد مسموحا لهم بالخضوع لإجراءات طبية أو أخذ هرمونات.



وقوبل القانون، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم بموافقة الرئيس بوتين عليه، بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان الذين يقولون إنه خطوة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع الروسي.



ويتعرض المتحولون ومزدوجو الجنس في روسيا الآن حتى لتمييز أكثر، في دولة تعادي بالفعل مجتمع الميم من المثليين والمثليات والمتحولين ومزدوجي الجنس وغير محددى الهوية الجنسية.



وبموجب القانون، سيتم إبطال حالات الزواج من أحد الشركاء ممن قام بتغيير جنسه في الماضي. إضافة إلى ذلك، يشمل القانون حظرا على تبني الأطفال.



وأعلن نواب أنهم يريدون حماية التقاليد الثقافية والقيم الأسرية في مواجهة "أيديولوجيات غربية".