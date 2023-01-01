مقتل شخص على الأقل في انهيار جسر على طريق سريع في اليونان

قتل شخص على الأقل بعد انهيار جسر على طريق سريع بالقرب من مدينة باتراس الساحلية اليونانية اليوم الأحد ، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء.

وأضاف المتحدث أن ثمانية آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وكان قد تردد في وقت سابق أن شخصين لقيا حتفهما في الحادث.

وعرضت مقاطع فيديو لطواقم الإنقاذ التي تعمل على الجسر على قناة "إي آر تي" الحكومية، والذي تحول إلى أكوام من الأنقاض الخرسانية.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ في مكان الحادث للقناة التلفزيونية: "ما زلنا نبحث عن المزيد من الأشخاص الذين قد يكونون تحت الأنقاض".

وتردد أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في مسؤوليتهم عن الحادث ، وفقا لصحيفة "تو بروتو تيما" اليونانية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الجسر، الذي انهار، كان من المقرر هدمه، نظرا لأنه غير مستقر. وأظهرت الصور وجود قطعتين من المعدات الثقيلة على الجسر، وقت وقوع الحادث، بما في ذلك رافعة ضخمة.



