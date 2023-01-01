العراق والأردن يدعوان دول العالم لمواجهة الأفعال المسيئة التي تغذي الكراهية والعنصرية

دعا العراق والأردن دول العالم إلى إحترام مشاعر ومقدسات الآخرين، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة كل الأفعال المسيئة التي تغذي مشاعر الكراهية والعنصرية.

وشدد البلدان في ختام مباحثات رسمية، عقدت في العاصمة العراقية بغداد اليوم، برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ونظيره الأردني بشر الخصاونة، على التنديد بتكرار ممارسات حرق المصحف الشريف، التي أثارت حفيظة ومشاعر المسلمين في كل انحاء العالم، ومطالبة الدول بإحترام مشاعر ومقدسات الآخرين ودعوة الدول إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة كل الأفعال المسيئة، التي تغذي مشاعر الكراهية والعنصرية.

وأكد الجانبان متانة واستراتيجية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والتي تشكل نموذجا فريدا للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام وتطابق وجهات النظر والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع جميع التحديات والرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل البلدين لإتمام مشروع الربط الكهربائي المرحلة الأولى، وتزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد (132 كي في) والمرحلة الثانية وتزويد منطقة القائم في الجانب العراقي على جهد (400 كي في) مع التأكيد على بذل جميع الجهود للانتهاء من عملية الربط وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تم بحث آخر المستجدات في ما يخص مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية من ميناء العقبة، كمنفذ إضافي لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية والترحيب بتمديد مذكرة التفاهم لتزويد الجانب الأردني بالنفط العراقي ودراسة إمكانية زيادة الكمية المجهزة من النفط بحسب الإمكانات الفنية واللوجستية.

واتفق الجانبان على استمرار بحث سير العمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، وحث الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفةً للحكومتين العراقية والأردنية والمكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية، على استمرار العمل بوتيرة متصاعدة لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تمّ التوافق على تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول من خلال سفارتي البلدين وبأسرع وقت ممكن ورفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية في البلدين وتعزيز ودعم البيئة الاستثمارية في البلدين والتوافق على تشكيل فريق عمل عراقي - أردني مشترك يُعنى بالشأن الاستثماري بهدف التسهيل على المستثمرين من الجانبين، وتسريع الإجراءات المرتبطة باستثماراتهم في كلا البلدين.

وطالب العراق والأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية العراقية الأردنية المصرية وتنفيذ مشروعات وخلق شراكات معنية بتحقيق أقصى استفادة من مذكرة التفاهم للتكامل الصناعي بينهم التي دخلت حيز التنفيذ في البلدان الثلاثة.