وزير إسرائيلي يدين محاولات الحل الوسط بشأن تعديل النظام القضائي

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أدان وزير الأمن الوطني في إسرائيل إيتمار بن غفير المحاولات الأخيرة للتفاوض بشأن حل وسط بشأن تعديل النظام القضائي.

وأدلى بن غفير، بتصريحاته قبل فترة قصيرة من تمرير البرلمان الإسرائيلي عنصرا رئيسيا من مشروع قانون إعادة هيكلة القضاء.

وصوتت أغلبية من أصل 120 نائبا لصالح القانون الذي من شأنه تقييد صلاحيات المحكمة العليا.

وقال بن غفير في تغريدة في وقت سابق "أي حل وسط بشأن معيار الكفاءة من شأنه أن يكون مخزيا للجناح اليميني بأكمله".

وأضاف أنه يشعر بالأسف حيال "أجزاء الائتلاف التي تتفاوض وتسعى لحل وسط يقوض القانون".

وقبل التصويت، شوهدت نقاشات محتدمة في البرلمان وكذلك داخل الائتلاف.

وبحسب التقارير الإعلامية، مازالت المفاوضات النهائية بشأن حل وسط قائمة في الخلفية.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد قبل ساعات قليلة "من المستحيل التوصل لاتفاقات مع هذه الحكومة".