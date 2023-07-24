الرئاسات العراقية تجدد إدانتها لحادثة المصحف ودعم قطع العلاقات مع السويد

أدانت الرئاسات العراقية مسآء اليوم الأحد حادثة الإساءة للمصحيف الشريف والعلم العراقي من قبل متطرفين بترخيص من السلطات السويدية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئاسات العراقية عقدت اليوم إجتماعاً ضم كلا من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث مجمل الأوضاع في البلاد وعدد من الملفات المهمة.

وأدانت الرئاسات خلال الاجتماع "الإساءة المتعمَّدة للمصحف الشريف والعلم العراقي وترخيص السلطات السويدية ذلك ودعم الإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه الإساءة للمقدسات الأديان".

ودعا المجتمعون إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية في العراق.

وناقش الاجتماع ملف قانون الموازنة الاتحادية، وضرورة إكمال تعليماتها ومتابعة المشاريع ونوعيتها والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي وتطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بكافة تفاصيلها التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاتها.

وأكدت الرئاسات، خلال الاجتماع، ضرورة تشريع القوانين التي تضمنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية ومنها قانون العفو العام، والنفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى البرلمان ومنها قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون إسترداد أموال العراق وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ودعا المجتمعون إلى العمل على متابعة ملف المياه مع دول المنبع بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه وإستمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة.