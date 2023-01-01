مالطا تشهد حالات انقطاع للكهرباء لليوم الثامن بسبب موجة الحر

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تعد مالطا أحدث بلد يعاني من موجات الحر الشديدة التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أنها تكافح حالات انقطاع الكهرباء لليوم الثامن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مالطا أن البلاد سجلت 42.7 درجة مئوية اليوم الإثنين، لتبلغ بذلك درجة الحرارة القياسية لشهر يوليو التي سجلت في عام 1988.

وكنتيجة لذلك، وجهت السلطات المحلية تحذيرا من الحرارة حثت فيه المواطنين على عدم الخروج من منازلهم بين الساعة 11 صباحا والساعة الرابعة عصرا، وهي أشد ساعات النهار سخونة.

كما أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى انقطاعات متكررة للكهرباء على مدى ثمانية أيام.

في الوقت ذاته ارتفع الطلب على الكهرباء إلى رقم قياسي، الأمر الذي سبب إجهادا كبيرا لشبكة الكهرباء.

وفي بعض الحالات استمرت انقطاعات الكهرباء 36 ساعة، وقالت شركة الكهرباء المملوكة للدولة (إينيمالتا) إن ارتفاع درجة الحرارة أحدث تلفيات للكثير من الكوابل الممتدة تحت الأرض.

وتضرر عشرات الآلاف من الأفراد والشركات التجارية، حيث تعطلت أجهزة تكييف الهواء.

وافترش الكثير من الأشخاص الأرض في العراء أو ناموا في سياراتهم مع تشغيل المحرك للهروب من السخونة في الليل.

وفي بعض الحالات تكبدت الأنشطة التجارية خسائر مالية كبيرة جراء انهيار نظام إمداد الكهرباء . فقد اضطرت المطاعم ومحال السوبر ماركت إلى التخلص من كميات من الأطعمة المجمدة بقيمة آلاف اليورو.

كما سجلت رابطة الفنادق والمطاعم المالطية حالات ترك للفنادق من قبل النزلاء المحبطين بسبب انقطاع الكهرباء.