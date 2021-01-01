احتفظ رئيس وزراء كمبوديا هون سين، الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة، وحزبه الشعب الكمبودي، بالسلطة كما كان متوقعا في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد.



وتحدث المتحدث باسم الحزب سوك إيسان، عن "فوز ساحق" ليلة أمس الأحد.



ووفقا للنتائج الأولية، فإن حزب الشعب فاز بما لا يقل عن 120 مقعدا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 125 مقعدا، بحسب صحيفة "خمير تايمز"، اليوم الاثنين، نقلا عن لجنة الانتخابات.



وهون سين، يتولى السلطة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، منذ حوالي 40 عاما، مما يجعله واحدا من رؤساء الحكومات الأطول بقاء في السلطة بالعالم.



ويشار إلى عدم السماح لحزب ضوء الشموع المعارض، الذي يعد الحزب الوحيد الذي لديه فرصة حقيقية، بالمشاركة في الانتخابات.



وكانت المحكمة الدستورية قد حظرت مشاركته في مايو الماضي بسبب خطأ فني في عملية التسجيل. وجرى احتجاز عدد كبير من أعضاء الحزب، في حين فر آخرون إلى الخارج.



وأدلى نحو 10 ملايين شخص بأصواتهم في الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة نحو 84%. ويرجع ذلك بصورة أساسية لحقيقة أن هون سين غيّر القانون الانتخابي منذ بضعة أسابيع، مما جعل الدعوات لمقاطعة الانتخابات أو محاولة إبطال بطاقة الاقتراع أمرا يستحق العقاب.



ويستغل هون سين ارتفاع نسبة المشاركة لإضفاء الشرعية على سيطرته على السلطة.