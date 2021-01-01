قال وزير المالية الفلبيني، بنجامين ديوكنو، إن حكومة الفلبين تعتزم تبسيط نظام ضرائب قطاع التعدين لجعله أكثر قدرة على منافسة الدول الأخرى.



ونقل مكتب الاتصالات الرئاسي، عن وزير المالية القول، إنه من المتوقع الحصول على موافقة البرلمان الفلبيني على تعديل نظام الضرائب المقترح قريبا.



وأضاف، "سيكون لدينا ضريبة واحدة، سنحاول جعل نظام الضرائب لقطاع لتعدين في الفلبين منافسا للدول الأخرى. وهذا هو هدف المقترح".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الفلبين تتوقع فتح 3 مناجم جديدة خلال السنوات المقبلة.



وفي وقت سابق قالت وزيرة الموازنة الفلبينية أمينة بانجاندامان، إنها تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 7.1% خلال العام الجاري بأكمله.



وأوضحت في بيان أنها تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 6.6% و7.5% من الربع الثاني حتى الربع الرابع.



وأكدت الوزيرة توقعات الحكومة بنمو الاقتصاد بنسبة من 6.5% إلى 8.0% من عام 2024 حتى 2028 "في ظل مخاطر عديدة بسبب التوترات الجيو السياسية والتجارية، واحتمالية التباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطرابات المناخية في البلاد".