 اليمن.. لحظة سقوط الواجهة الزجاجية لمطار عدن بسبب الرياح الشديدة - بوابة الشروق
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اليمن.. لحظة سقوط الواجهة الزجاجية لمطار عدن بسبب الرياح الشديدة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 11:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 11:31 ص
أصيب عدد من المسافرين ولحقت أضرار مادية بأحد أجنحة مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، اليوم الاثنين، جراء هبوب رياح شديدة على المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام وتداولها ناشطون، الرياح وقد حطّمت جزءا من واجهة المطار الزجاجية، كما تضررت أجزاء من سقف المطار العازل، مسببة بعض الأضرار الطفيفة بالسيارات.

وبث إعلام يمني، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الواجهة الزجاجية لمطار عدن بسبب الرياح الشديدة.

وأدت الرياح إلى إصابة بعض المسافرين، بينهم 4 أطفال على الأقل، جراء تحطم واجهة المطار الزجاجية، بالإضافة إلى إرجاء رحلتين كانتا من المفترض أن تغادرا العاصمة عدن إلى مطاري جدة والقاهرة.


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