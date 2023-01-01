تقرير: 15 قتيلا و26 جريحا جراء حرائق الغابات في الجزائر

أسفرت حرائق غابات اندلعت في أنحاء الجزائر، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 26 على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية: "إنه تم إجلاء 1500 شخص على الأقل"، بيد أنها لم تشر إلى مزيد من التفاصيل بهذا الصدد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، عن وفاة عشرة عسكريين، تابعين للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني كسيلة بولاية بجاية الواقعة على بعد 250 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية، إثر الحرائق التي نشبت بالناحية العسكرية الخامسة أمس الأحد.

وأعلنت الوزارة عن إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم إجلاؤهم مباشرة نحو المؤسسات الإستشفائية القريبة".

وجاء في البيان "النيران المدعومة بقوة الرياح حاصرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد داس ببني كسيلة، صباح اليوم الموافق 24 يوليو 2023 في تمام الساعة الرابعة (04:00) بالتوقيت المحلي، مما تسبب، بوفاة عشرة (10) عسكريين".

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ، في وقت سابق من اليوم الإثنين، وفاة 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر حرائق شهدتها العديد من الولايات في البلاد ، لافتة إلى إجلاء 1500 مواطن.

وكشفت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم ، عن تسجيل 97 حريقا نشبت بالغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية ، مشيرة إلى أن ولايات بجاية والبويرة وجيجل سجلت الحرائق الأوسع رقعة.

وأوضحت أن هذا جاء بفعل الرياح الشديدة التي شهدتها الولايات الثلاث حيث امتد اشتعال النيران إلى القرى المأهولة بالسكان.