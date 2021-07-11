بيع صهريج المياه بـ20 ألف ليرة في الحسكة السورية

يعاني أهالي مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا أوضاعا إنسانية كارثية نتيجة شح المياه حيث يباع صهريج المياه بـ20 ألف ليرة سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، "تستمر محطة مياه علوك المغذية لمدينة الحسكة وبعض القرى في ريفها، بالتوقف، والتي تقع ضمن منطقة (نبع السلام) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما يحرم نحو مليون و200 ألف نسمة من المياه".



وطبقا للمرصد، "تضررت نتيجة توقف ضخ مياه المحطة عدد من المخيمات، التي تأوي مهجرين ونازحين وعوائل تنظيم داعش، ولجأ الأهالي لشراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة وصلت لحد مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، في ظل فصل الصيف والحر الشديد الذي تشهده المدينة وحاجة الأهالي الكبيرة للمياه".



وأشار إلى أن الإدارة الذاتية أرسلت خلال الأسبوع الماضي العشرات من صهاريج المياه من القامشلي والرقة إلى الحسكة من أجل توفير المياه للأهالي الذين يطالبون الجهات الدولية والإقليمية بالتدخل المباشر وإبعاد المحطة عن الملف العسكري والسياسي.