باحثو المناخ: صناعة الطيران بحاجة لتقليل حركة المرور للقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول 2050

قال الباحثون، في دراسة نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" إنه سوف يتحتم خفض حركة المرور الجوي الأوروبية في حال كانت صناعة الطيران تريد القضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

ولن تكون جهود تطوير أنواع وقود بديل منخفض الانبعاثات للكيروسين كافية، بحسب ما قاله الباحثون الذين يتمركزون في منظمات بألمانيا وسويسرا، بما في ذلك ايه.تي.إتش زيوريخ ومؤسسة بوتسدام لأبحاث آثار المناخ.

وقال الفريق إن فرصة "استمرار الزيادة في حركة النقل الجوي" يعني حتى أن "وقود الطائرات الاصطناعي الذي ينبعث بالكهرباء من الطاقة المتجددة سوف يشكل ضغطا على الموارد الاقتصادية والطبيعية".

وأضاف الباحثون أن الخيارات مثل التعويض عن "الآثار المناخية لوقود الطائرات الأحفوري"، على سبيل المثال بتخزين الكربون، لن تعني "كميات هائلة من مخزون ثاني أكسيد الكربون" فحسب ولكن أيضا سوف "تطيل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

وخلصوا إلى أنه لا يمكن تحقيق "الحياد المناخي الأوروبي في مجال الطيران" إلا من خلال "خفض الحركة الجوية".

غير أن العلماء قالوا أيضا إن استهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حركة الطائرات فقط ليس كافيا حيث أنه سوف يكون "تركيزا ضيقا" من شأنه أن يترك "ما يصل إلى 80% من التأثيرات المناخية مجهولة المصير".

ولفتت تقديرات صناعة الطيران الأوروبية التي نشرت في أبريل إلى أن خفض انبعاثات الغازات المضرة للبيئة إلى الصفر بحلول 2050 ستصل تكلفته لأكثر من 800 مليار يورو (894 مليار دولار).