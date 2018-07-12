السعودية تعلن عن تقديم أكثر من 87 مليار دولار للمساعدات الدولية

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أنها قدمت أكثر من 87 مليار دولار للمساعدات الدولية، مما ساهم في دعم تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع في 166 بلدا.

واختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا؛ حيث قدم وفد المملكة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، تقريره الذي استعرض التقدم المحرز للمملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة، بحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، إن "أهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام الجماعي بعملية النمو والتقدم، وتشكل دليلا عمليا على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، وحماية الكوكب دون تجاهل أي فرد".

يذكر أن المملكة رصدت تقدما في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على رصد المنجزات وإعداد التقرير، بمشاركة قرابة 100 جهة منها 38 جهازاً حكومياً و25 شركة من القطاع الخاص، و17 منظمة من منظمات القطاع الثالث بالمملكة العربية السعودية، و16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام وتقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لها يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، والتزام المملكة بعقد الشراكات على الصعيد الوطني والدولي لتمكين السلام والازدهار ورسم مستقبل مستدام للجميع.