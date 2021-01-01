 مقتل رئيس بلدية في الإكوادور في هجوم مسلح.. والدوافع غير معروفة - بوابة الشروق
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مقتل رئيس بلدية في الإكوادور في هجوم مسلح.. والدوافع غير معروفة

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 9:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 9:11 ص
أعلنت السلطات في الإكوادور، مقتل رئيس بلدية مدينة مانتا في هجوم مسلح.

وقال رئيس الإكوادور جويلرمو لاسو، على تويتر، إن أوجستين إنترياجو، كان ضحية لمحاولة اغتيال.

ولم تتضح أسباب الهجوم، الذى وقع أمس الأحد، بشكل مبدئي.

وقال وزير الداخلية خوان زاباتا، على تويتر، إن ذلك كان هجوما مسلحا، وقُتل شخص ثان وأصيب أربعة آخرون.

وتتحفظ الشرطة على اثنين من المصابين في عيادة طبية للاشتباه بتورطهما في الهجوم. وتحدث مكتب المدعي العام عن القبض على شخص واحد.

ولم يتم الكشف عن هوية القتيل الثاني، غير أن وسائل إعلام ذكرت أنه سيدة.

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