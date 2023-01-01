 15 قتيلا و19 مفقودا في غرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا - بوابة الشروق
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15 قتيلا و19 مفقودا في غرق قارب قبالة سواحل إندونيسيا

وكالات
نشر في: الإثنين 24 يوليه 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يوليه 2023 - 2:03 م
لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون، اليوم الاثنين، إثر غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان، إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى إنقاذ ستة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في أسباب الغرق، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، قوله إنه حتى الآن، ما يزال البحث جاريا عن 19 شخصا.

ولفت إلى أن هناك فريقين يجريان عملية البحث، الأول يغوص حول موقع الحادث، فيما يتولى الثاني تمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري.

وأشار الناطق باسم المكتب المحلي، إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاجيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي، مبينا أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

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