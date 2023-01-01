تقرير: لوكاشينكو يكافح لمنع مقاتلي فاجنر من مهاجمة بولندا

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حذر بولندا من أنه "يكافح" لكبح جماح مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة من غزوها، لافتة إلى تحذير المحللين من أن الكرملين ربما يجهز لحادث "علم زائف" في محاولة لتبرير هجوم على بولندا.

وقال لوكاشينكو إن بيلاروسيا تصارع لكبح مقاتلي فاجنر عن مهاجمة بولندا، خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج.

وتابع لوكاشينكو أن عناصر فاجنر تبدأ في الامتداد. أسأل: لماذا تحتاجون للذهاب إلى الغرب؟ (يقولون) نريد الذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى جيشوف".

كما قدم الرئيس البيلاروسي إلى بوتين ما قال إنه خريطة لخطة بولندا لمهاجمة بيلاروسيا.

وكان بوتين قد حذر مؤخرا من أن أي هجوم على بيلاروسيا سيمثل هجوما على روسيا.

وقال لوكاشينكو: "كما يمكننا أن نرى، تجرى التحضيرات"، مضيفا أن قوات فاجنر، الذين أطلقوا مناورات مشتركة مع الجيش البيلاروسي، الخميس، بعد حوالي شهر من تمردهم القصير على موسكو، أراو الذهاب غربا لكن لن تسمح بيلاروسيا للقوات بالانتقال".

وأضاف: "أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا.. نسيطر على ما يحدث".

وبحسب "إكسبريس"، حذر بعض المحللين من أن الكرملين ربما يجهز لحادث "علم زائف" في محاولة لتبرير أي هجوم على بولندا.

ويقصد بحادث "العلم الزائف"؛ فعل يرتكب بقصد التمويه، يعمل خلاله الفاعل الأصلي على التنصل من المسئولية، وإلقاء اللوم على الطرف الآخر.

وكان مقاتلو فاجنر يدربون القوات البيلاروسية الخاصة على الحدود مع بولندا.

وفي اليوم نفسه الذي التقى فيه بوتين مع لوكاشينكو في سان بطرسبرج، ضربت روسيا مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، وواصلت وابلا من الهجمات التي دمرت البنية التحتية الحيوية للموانئ في جنوب أوكرانيا.