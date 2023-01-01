كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي، وذلك بعد يومين فقط من إطلاقها عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي، وإن الجيش الكوري الجنوبي مازال يجري تقييما شاملا بشأن مواصفات الصاروخ.

ومن جانبها، قالت قوات خفر السواحل اليابانية، إن مقذوفا سقط في البحر "يعتقد أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية".

وجاءت عملية إطلاق الصاروخ من قبل الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، بعد يومين من إطلاقه عدة صواريخ كروز نحو البحر الأصفر، و5 أيام من إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ أيام بسبب اتخاذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خطوات لنشر معدات عسكرية استراتيجية أمريكية، مما أثار رد فعل حاد من كوريا الشمالية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية دخلت قاعدة بحرية في جزيرة جيجو في وقت سابق من اليوم لتفريع إمدادات عسكرية.