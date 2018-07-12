القبض على 82 شخصا في إيطاليا يشتبه في انتمائهم لعصابات المافيا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 82 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابات المافيا، في إطار حملة مداهمة واسعة النطاق ضد الجريمة المنظمة في البلاد.

وذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، أن حملة المداهمات التي اطلق عليها اسم "انتهت اللعبة" استهدفت أعضاء من "سوسيتا فوجيانا" أي عصابات المافيا في فوجيا وأنشطتها.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع والابتزاز.

وضبطت السلطات أسلحة ومخدرات خلال حملة المداهمة التي تمت في إقليم فوجيا بمنطقة أبوليا بجنوب إيطاليا.

وأفادت تقارير بأن عائلات المافيا الثلاث في فوجيا توصلت إلى اتفاق فيما بينها لتهريب المخدرات، مما أتاح لها تحقيق أرباح بالملايين كل عام.

وأضافت التقارير أن العائلات الثلاث قررت تنحية التنافس بينها جانبا من أجل احتكار تجارة الكوكايين في جنوب إيطاليا.

وكانت أرباح تجارة المخدرات تودع في صندوق مشترك تتربح منه عائلات المافيا.

ويذكر أن حملة اليوم الاثنين هي الثالثة ضد عصابات المافيا في فوجيا خلال السنوات السبع الماضية، وبلغ إجمالي عدد المعتقلين في إطار هذه الحملات 150 شخصا.