البرلمان الموريتاني يحظر حضور نائب معارض أربع جلسات علنية متتالية

أعلن رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت، اليوم الإثنين، عن أن مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) قرر حظر حضور نائب برلماني معارض أربع جلسات علنية متتالية بدء من اليوم.

قال ولد مكت إن مكتب الجمعية الوطنية اجتمع اليوم وأخذ بمواد من النظام الداخلي للبرلمان تقضي بطرد النائب البرلماني المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وانسحب نواب المعارضة جميعهم احتجاجا على قرار طرد زميلهم وحاولوا ثني رئيس البرلمان عن قراره لكنه امتنع عن ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد مداخلة للنائب قام فيها بعملية إسقاط افتراضية وصفها نواب الأغلبية بالمسيئة لرئيس الجمهورية.